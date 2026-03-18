Campania de împăduriri de primăvară a debutat oficial în județul Dâmbovița, printr-o acțiune organizată la Ocolul Silvic Bucșani, unde directorul general al Romsilva, Jean Vișan, a participat la plantarea de arbori.

Evenimentul marchează începutul Lunii Plantării Arborilor, desfășurată anual între 15 martie și 15 aprilie, perioadă dedicată refacerii și extinderii fondului forestier.

La acțiune au luat parte silvicultori din cadrul direcției silvice, dar și elevi ai Școlii Bucșani, implicați ca voluntari în această inițiativă ecologică.

Pe o suprafață de peste 2 hectare, afectată anterior de fenomenul de uscare, au fost plantați peste 10.000 de puieți de stejar și frasin, contribuind la refacerea ecosistemului forestier din zonă.

La nivel național, Romsilva are în plan, în această primăvară, regenerarea a peste 7.100 de hectare de pădure, utilizând aproximativ 22 de milioane de puieți forestieri, atât prin regenerare naturală, cât și prin lucrări de împădurire.

Acțiunile fac parte din eforturile continue de protejare a mediului și de asigurare a unui viitor mai verde pentru generațiile următoare.