Campania de împăduriri de primăvară a debutat oficial în județul Dâmbovița, printr-o acțiune organizată la Ocolul Silvic Bucșani, unde directorul general al Romsilva, Jean Vișan, a participat la plantarea de arbori.

By: Roxana - Ionela Botea

Evenimentul marchează începutul Lunii Plantării Arborilor, desfășurată anual între 15 martie și 15 aprilie, perioadă dedicată refacerii și extinderii fondului forestier.

La acțiune au luat parte silvicultori din cadrul direcției silvice, dar și elevi ai Școlii Bucșani, implicați ca voluntari în această inițiativă ecologică.

Pe o suprafață de peste 2 hectare, afectată anterior de fenomenul de uscare, au fost plantați peste 10.000 de puieți de stejar și frasin, contribuind la refacerea ecosistemului forestier din zonă.

La nivel național, Romsilva are în plan, în această primăvară, regenerarea a peste 7.100 de hectare de pădure, utilizând aproximativ 22 de milioane de puieți forestieri, atât prin regenerare naturală, cât și prin lucrări de împădurire.

Acțiunile fac parte din eforturile continue de protejare a mediului și de asigurare a unui viitor mai verde pentru generațiile următoare. 

Ce poate face un compresor fără ulei și cui este recomandat?
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a participat recent la o ședință de lucru la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu", unde s-au stabilit detaliile proiectului de modernizare și consolidare a unității de învățământ
Popular

Știri
Dâmbovița

Preţurile carburanţilor continuă să crească în ţara nostră

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Preţurile carburanţilor continuă să crească în ţara nostră, în...

Primăriile au început să aplice din nou reduceri la impozitul pe proprietate

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Unele primării au început deja să emită decizii de...

 49 de animale au fost mistuite de flăcări 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Noaptea trecută, la ora 00:56, pompierii au fost alertați...

Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită publicul la un eveniment special intitulat „Când planeta vorbește în versuri”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Ziua Internațională a Poeziei, sărbătorită la Biblioteca Județeană Dâmbovița.21...

News

Preţurile carburanţilor continuă să crească în ţara nostră

Politică 0
Preţurile carburanţilor continuă să crească în ţara nostră, în...

Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită publicul la un eveniment special intitulat „Când planeta vorbește în versuri”

Cultură 0
Ziua Internațională a Poeziei, sărbătorită la Biblioteca Județeană Dâmbovița.21...

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița organizează, pentru anul 2026, sesiunea de atestare a meșterilor populari și a creatorilor de artizanat

Administraţie 0
Această sesiune se desfășoară sub egida Serviciului Conservarea și...

