Municipiul Moreni cu sediul în strada Alexandru Ioan Cuza, nr.15, județul Dâmbovița, cod fiscal 4344597, tel./fax. 0245667265, e-mail contact@primariamoreni.ro, organizează prin Primaria Municipiului Moreni  licitaţie publică deschisă, pentru atribuirea contractului de  vânzare-cumpărare, având ca obiect imobilele:

1. teren intravilan, categoria curți-construcții,  proprietatea privată a Municipiului Moreni, T 192, P 5556 cu adresa: municipiul  Moreni,   județul Dâmbovița, strada Teiș, f.nr., cu suprafața  de 44 mp, cu nr. cadastral 75881, înscris în cartea funciară a Municipiului  Moreni nr. 75881.

2. teren intravilan, categoria curți-construcții,  proprietatea privată a Municipiului Moreni, T 192, P 5556 cu adresa: municipiul  Moreni,   județul Dâmbovița, strada Teiș, f.nr., cu suprafața  de 161 mp, cu nr. cadastral 75899, înscris în cartea funciară a Municipiului  Moreni nr. 75899.

         Documentaţia de atribuire (un exemplar) se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, care a înaintat o solicitare în scris către Registratura Primăriei, gratuit, pe suport hârtie, de către Compartimentul Valorificare Patrimoniu, din cadrul Primăriei Moreni, tel. 0245667265. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire este 02.03.2026, ora 16,00.

       Ofertele se depun până la data de 11.03.2026 ora 16,00  într-un  exemplar  la sediul autorității contractante.       

       Sedința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 12.03.2026, ora 11,00 la sediul autorității contractante.

        Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute în legătură cu procedura de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare este Sectia II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Dâmboviţa, municipiul Târgoviște, Calea București, nr.3, tel. 0245/612344, fax 0245/216622, e-mail : Tr-dambovita-brp@just.ro, în termenele prevăzute de Legea nr.554/2004,  actualizată.        

Data transmiterii anunțului în vederea publicării : 04.02.2026.

