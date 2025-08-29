Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

O coliziune între două autoturisme a provocat  rănirea a trei persoane pe DJ 702 A, în comuna Ludești. Polițiștii de la Poliția Orașului Găești au fost sesizați și s-au deplasat imediat la fața locului pentru a investiga evenimentul.

Din primele verificări, un bărbat de 41 de ani, din Ludești, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 19 ani, din aceeași localitate.

În urma impactului, șoferul de 41 de ani și doi pasageri din autoturismul său – o femeie de 72 de ani și un bărbat de 78 de ani – au suferit răni, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, inclusiv posibilele cauze care au dus la producerea coliziunii.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să fie prudenți, să respecte limitele de viteză și regulile de circulație, mai ales pe drumurile județene și în localități.

