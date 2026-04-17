SCHIMBĂRI MAJORE ÎN OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Guvernul a adoptat Hotărârea privind modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), un proiect amplu care vizează restructurarea modului în care sunt oferite serviciile publice de ocupare în România.
„SMART SPO” – noul model de funcționare Prin proiectul „SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor”, ANOFM intră într-o etapă de reformă administrativă și digitală, cu accent pe eficiență și intervenție directă în comunități.
Reforma prevede:
servicii personalizate pentru șomeri și angajatori
intervenții rapide adaptate pieței muncii
extinderea accesului în zone rurale și izolate
utilizarea datelor și analizelor pentru decizii mai rapide și mai precise
Echipamente mobile și intervenții în teren Un element central al reformei îl reprezintă echipele mobile, care vor merge direct în comunități pentru:
identificarea persoanelor inactive
sprijinirea tinerilor NEET, femeilor și persoanelor cu dizabilități
consiliere și informare directă la nivel local
conectarea rapidă a candidaților cu angajatorii
Autoritățile mizează pe:
creșterea ocupării forței de muncă
reducerea inegalităților de acces la servicii
sprijin mai rapid pentru angajatori
integrarea persoanelor inactive pe piața muncii
Oficialii ANOFM susțin că reforma marchează o schimbare de paradigmă, de la un sistem birocratic la unul orientat pe rezultate și intervenție directă în teren.
Hotărârea de Guvern deschide procesul de modernizare a uneia dintre cele mai importante instituții din piața muncii, cu obiectivul declarat de a transforma ANOFM într-un serviciu public mai rapid, mai digital și mai apropiat de cetățeni.