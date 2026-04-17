SCHIMBĂRI MAJORE ÎN OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Guvernul a adoptat Hotărârea privind modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), un proiect amplu care vizează restructurarea modului în care sunt oferite serviciile publice de ocupare în România.

„SMART SPO” – noul model de funcționare Prin proiectul „SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor”, ANOFM intră într-o etapă de reformă administrativă și digitală, cu accent pe eficiență și intervenție directă în comunități.

Reforma prevede:

servicii personalizate pentru șomeri și angajatori

intervenții rapide adaptate pieței muncii

extinderea accesului în zone rurale și izolate

utilizarea datelor și analizelor pentru decizii mai rapide și mai precise

Echipamente mobile și intervenții în teren Un element central al reformei îl reprezintă echipele mobile, care vor merge direct în comunități pentru:

identificarea persoanelor inactive

sprijinirea tinerilor NEET, femeilor și persoanelor cu dizabilități

consiliere și informare directă la nivel local

conectarea rapidă a candidaților cu angajatorii

Autoritățile mizează pe:

creșterea ocupării forței de muncă

reducerea inegalităților de acces la servicii

sprijin mai rapid pentru angajatori

integrarea persoanelor inactive pe piața muncii

Oficialii ANOFM susțin că reforma marchează o schimbare de paradigmă, de la un sistem birocratic la unul orientat pe rezultate și intervenție directă în teren.

Hotărârea de Guvern deschide procesul de modernizare a uneia dintre cele mai importante instituții din piața muncii, cu obiectivul declarat de a transforma ANOFM într-un serviciu public mai rapid, mai digital și mai apropiat de cetățeni.