Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița desfășoară în această perioadă acțiuni intense de prevenire și combatere a pescuitului ilegal, având în atenție respectarea legislației privind pescuitul recreativ în perioada de prohibiție.

În cadrul unei acțiuni derulate marți, 14 aprilie, efectivele de jandarmi au acționat pe raza mai multor localități din județ, respectiv Târgoviște, Mircea Vodă, Perșinari și Văcărești, unde au fost vizate râuri și lacuri cunoscute ca zone frecventate de pescari.

Nereguli descoperite și sancțiuni aplicate

În urma verificărilor, au fost identificate mai multe persoane care au încălcat prevederile legale privind pescuitul recreativ. Jandarmii au aplicat în total 18 sancțiuni contravenționale, dintre care:

8 avertismente

10 amenzi, în valoare totală de 22.000 lei

Abaterile constatate au vizat, în principal:

pescuit fără permis valabil

nerespectarea condițiilor de pescuit recreativ

practicarea pescuitului în perioada de prohibiție

activități desfășurate în zone de protecție acvatică

Legea este clară: sancțiuni severe pentru încălcări

Conform prevederilor în vigoare, nerespectarea regulilor privind pescuitul în habitatele acvatice naturale în perioada de prohibiție constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 6.000 și 10.000 lei, precum și cu reținerea și suspendarea permisului de pescuit pe o perioadă de până la 120 de zile, în conformitate cu Legea nr. 176/2024 privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii.

Perioadă de prohibiție în desfășurare

Autoritățile reamintesc că prohibiția generală a pescuitului este în vigoare până la 7 iunie inclusiv, perioadă în care activitățile de pescuit sunt strict reglementate și limitate pentru protejarea ecosistemelor acvatice și refacerea populațiilor de pești.

Reprezentanții Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât cu scop preventiv, cât și pentru identificarea și sancționarea celor care nu respectă legea.

Mesajul autorităților este unul ferm: respectarea legislației privind pescuitul este esențială pentru protejarea resurselor naturale și a biodiversității acvatice.