O femeie în vârstă de 21 de ani a fost depistată ieri,  15 aprilie, de jandarmul aflat în serviciul de pază și protecție instituțională la Judecătoria Târgoviște, având asupra sa mai multe obiecte periculoase.

Incidentul s-a produs în zona punctului de control al accesului către sălile de judecată, unde, în urma verificării bagajului, au fost descoperite un cuțit pliabil tip baionetă, un briceag multifuncțional și un spray iritant-lacrimogen.

Întrebată despre deținerea acestor obiecte, tânăra a declarat că le purta pentru autoapărare.

În urma verificărilor, aceasta a fost sancționată contravențional cu o amendă de 1.500 de lei pentru pătrunderea cu încălcarea normelor legale de acces în sediile instituțiilor publice. Totodată, au fost întocmite acte de sesizare pentru port fără drept de obiecte periculoase în incinta unei instituții publice, documentele urmând să fie înaintate Poliției Municipiului Târgoviște pentru continuarea cercetărilor.