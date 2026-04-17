 ȘOFERII, ÎN COLIMATORUL POLIȚIEI: AMENZI DRASTICE ȘI MAȘINI SCOASE DIN TRAFIC ÎN 2026

România intră într-un regim rutier mult mai dur în 2026, iar șoferii care ignoră regulile de bază riscă sancțiuni severe și pierderea imediată a dreptului de a circula.

ITP și RCA expirate = circulație ilegală

În momentul în care inspecția tehnică periodică sau asigurarea RCA expiră, autovehiculul nu mai are voie să circule pe drumurile publice, fără perioadă de grație.

Amenzi de mii de lei și sancțiuni cumulative

Șoferii prinși în trafic riscă:

amenzi între aproximativ 1.000 și peste 4.000 de lei pentru ITP expirat

sancțiuni suplimentare pentru RCA lipsă

în cazuri grave, depășirea totalului de 8.000 de lei prin cumul de abateri

Măsuri imediate ale poliției

Pe lângă amendă, autoritățile pot dispune pe loc:

reținerea certificatului de înmatriculare (talonul)

retragerea plăcuțelor de înmatriculare în anumite situații

interzicerea continuării deplasării

Regulă strictă: fără excepții Legea este clară: în momentul expirării documentelor, mașina devine neconformă pentru circulația pe drumurile publice, iar răspunderea revine integral șoferului.

Autoritățile transmit un semnal ferm: toleranță zero pentru vehiculele fără acte valabile, iar controalele rutiere vor deveni tot mai stricte în 2026.