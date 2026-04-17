SPP cumpără mașini noi în plină presiune bugetară. Decizie controversată a Guvernului 

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care Serviciul de Protecție și Pază (SPP) primește undă verde pentru achiziția de autoturisme noi destinate protecției demnitarilor.

Decizia vine în contextul în care instituția invocă necesitatea „modernizării” parcului auto, pe fondul unor vehicule considerate uzate și costisitoare pentru întreținere.

Deși autoritățile susțin că achizițiile se vor face din bugetul deja aprobat pentru anul 2026, fără cheltuieli suplimentare, măsura ridică semne de întrebare în spațiul public, în condițiile în care cheltuielile bugetare sunt atent monitorizate.

Criticii ar putea considera momentul și oportunitatea deciziei drept discutabile, în raport cu contextul economic general și prioritățile de cheltuire a fondurilor publice.