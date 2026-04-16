Prețurile carburanților au înregistrat o scădere semnificativă pe piața din România, după ce liderul sectorului de distribuție, OMV Petrom, a operat noi reduceri consistente.

Reducerile aplicate în cursul nopții de miercuri spre joi au fost de 35 de bani pentru benzină și de 30 de bani pentru motorină, ceea ce a determinat ajustări rapide la pompă.

În stațiile Petrom, benzina standard a ajuns la 8,37 lei/l, iar în cele OMV la 8,48 lei/l, niveluri care nu au mai fost atinse din 12 martie. În cazul motorinei, prețul a scăzut la 9,28 lei/l în stațiile Petrom și la 9,37 lei/l în cele OMV, valori similare fiind înregistrate ultima dată pe 18 martie.

Mișcările de pe piață nu s-au limitat la liderul industriei. Principalul concurent, Rompetrol, a ajustat la rândul său prețurile, însă într-un ritm mai moderat. Motorina standard a fost ieftinită cu 3 bani, până la 9,64 lei/l, iar benzina standard cu 28 de bani, până la 8,82 lei/l.