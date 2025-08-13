Tânăr de 18 ani, prins conducând sub influența alcoolului în comuna Runcu

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au depistat pe DJ 712 A, în comuna Runcu, un tânăr în vârstă de 18 ani, din comuna Pietroșița, care conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului.

Testarea alcoolscopică cu aparatul din dotare a indicat o concentrație de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice necesare stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.