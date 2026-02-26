Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Studenții specializării Jurnalism de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște au făcut o adevărată incursiune în istoria presei românești scrise din ultimele două secole

By: Roxana - Ionela Botea

Această activitate, desfășurată sub genericul „Biblioteca, prietena voastră!”, a oferit tinerilor jurnaliști oportunitatea de a explora și analiza publicații istorice, de la ziare și reviste până la ediții speciale și documente rare. Scopul a fost de a le oferi studenților o perspectivă directă asupra evoluției mass-media în România și asupra modului în care presa a reflectat schimbările sociale, culturale și politice de-a lungul timpului.

Profesorii coordonatori au subliniat importanța bibliotecii ca partener educațional și ca sursă de cunoștințe esențiale pentru viitorii jurnaliști. Studenții au avut ocazia să studieze articole istorice, să compare stiluri jurnalistice din perioade diferite și să discute despre influența presei asupra societății.

Evenimentul a demonstrat încă o dată că biblioteca nu este doar un spațiu de depozitare a cărților, ci un loc de descoperire și inspirație, un adevărat laborator pentru viitoarele generații de creatori de conținut media.

Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Petrești au depistat două cazuri de transport ilegal de material lemnos, sancționate conform legii
Activități desfășurate în județul Dâmbovița cu prilejul Săptămânii Protecției Civile
