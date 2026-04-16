SPEED – ACȚIUNE PENTRU COMBATEREA VITEZEI EXCESIVE

În perioada 13-19 aprilie a.c., în conformitate cu calendarul ROADPOL aferent anului 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița desfășoară acțiunea SPEED.

Această acțiune are drept scop creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului rutier prin prevenirea și combaterea vitezei excesive.

Polițiștii rutieri vor acționa pentru folosirea la capacitate maximă a echipamentelor de măsurare a vitezei, asigurarea unei prezențe vizibile în trafic, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regimului legal de viteză poate face diferența dintre o tragedie și un drum parcurs în siguranță.