SITUAȚIA TRAFICULUI,nu sunt autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că această oră, nu sunt autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.

Este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri pe autostrada A2 București-Cernavodă, tronsonul kilometric 35 – 160.

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 București-Râmnicu Vâlcea, A2 București-Cernavodă, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și A0 Centura București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

– DN 23B, între loc. Măicănești – Ciorăști/VN.

Trafic naval:

– județul Tulcea – manevre suspendate în Bara Sulina.

Trafic feroviar:

– se circulă în condiții de iarnă. Nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.

Pentru o circulație în siguranță, recomandăm conducătorilor auto:

– să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse;

– să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune;

– să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță;

– să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului;

– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

– să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv;

– să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

– să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate.