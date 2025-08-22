Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru fermieri, începând cu campania de plată care se află în curs la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Noile sancțiuni au fost publicate în Monitorul Oficial și vor fi implementate prin Ordinul MADR nr. 268/2025.

Sancțiunile se aplică tuturor fermierilor beneficiari ai plăților directe din Fondul european de garantare agricolă și beneficiari ai ajutoarelor naționale tranzitorii acordate de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, începând cu anul de cerere 2025, pentru care se constată neconformități în urma controalelor.  Fermierul nu va fi respins de la plată și nici nu va fi sancționat în cazurile de forță majoră și  circumstanțe excepționale, dacă a prezentat documente justificative în acest sens.

Foarte important, dacă suprafaţa determinată în urma controalelor în teren este mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de sprijin/grup de plată, nu se aplică nicio penalizare, iar plata se calculează pentru suprafaţa declarată.

Sistemul de sancțiuni aplicabil pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu campania 2025, se stabilește ținând cont de următoarele 4 categorii de sancțiuni, care se aplică în următoarea ordine , la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancționare:

– sancțiuni pentru supradeclararea suprafețelor/sancțiuni administrative în ceea ce privește animalele declarate;

– Sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor generale de eligibilitate;

– sancțiuni pentru nedeclararea tuturor suprafețelor;

– sancțiuni pentru nerespectarea condiționalității și condiționalității sociale.

Articolul precedent
Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

Infecțiile nosocomiale din spitale nu mai pot fi ascunse,  legislație clară și protocoale eficiente pentru siguranța pacienților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au făcut pași importanți în reglementarea infecțiilor...

Dâmbovițenii vulnerabili la plata energiei electrice pot solicita tichetele de energie prin platforma EPIDS

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au lansat oficial platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, care permite...

Modernizare în desfășurare la Secția de Tratamente Recuperatorii a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Lucrările de modernizare a Secției de Tratamente Recuperatorii din cadrul Spitalului Județean...

News

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Social 0
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliței Orașului Răcari au oprit pentru...

Au văzut moartea cu  ochii pe DN 7, în localitatea Fusea

Social 0
Un accident rutier s-a produs miercuri pe DN 7,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița