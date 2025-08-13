Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Salvamont Dâmbovița a intervenit pentru salvarea unui bărbat de 73 de ani rătăcit și imobilizat în zona montană

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipajul Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a fost alertat în dimineața zilei de ieri, în jurul orei 5:00, pentru a interveni în sprijinul unui bărbat în vârstă de 73 de ani, care a ratacit traseul montan și nu putea să se deplaseze din cauza unei afecțiuni la membrul inferior.

Patru salvatori montani au pornit imediat spre locul indicat și au ajuns la victimă în jurul orei 6:00, după ce au parcurs un teren accidentat și dificil. La fața locului, salvatorii au constatat că bărbatul era diabetic, epuizat și deshidratat, iar deplasarea pe jos ar fi agravat durerile și ar fi prelungit timpul de intervenție.

Având în vedere condițiile grele de teren și starea pacientului, echipa a decis extragerea pe cale aeriană. În așteptarea elicopterului, victima a primit îngrijiri medicale care i-au îmbunătățit starea generală.

Operațiunea s-a finalizat cu succes la ora 10:00, când aeronava SMURD a preluat bărbatul și l-a transportat la o unitate medicală din Brașov pentru investigații și tratament de specialitate.

Salvamont Dâmbovița recomandă tuturor turiștilor să se informeze înainte de a porni pe traseele montane din județ, atât la punctele Salvamont, cât și telefonic, despre starea traseelor, timpii de parcurgere și condițiile meteo, pentru a evita situațiile de risc.

