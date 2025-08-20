Profesorii amenință cu boicotul primei zile de școală, proteste pentru abrogarea Legii Bolojan

Federațiile sindicale din învățământ – FSLI și „Spiru Haret” – au lansat luni, 18 august 2025, procedura de referendum prin care angajații din învățământ să decidă dacă vor refuza să participe la activitățile din prima zi de școală, 8 septembrie 2025. Propunerea face parte dintr-o acțiune de protest organizată împotriva modificărilor aduse prin Legea 141/2025, cunoscută sub numele de „Legea Bolojan”.

Sindicatele contestă prevederi precum:

creșterea normei didactice cu 2–4 ore;

comasarea a peste 500 de școli;

creșterea efectivelor de elevi pe clasă;

reducerea cu peste 50% a tarifelor pentru plata cu ora;

majorarea obligațiilor de catedră pentru directori și inspectori.

Organizațiile sindicale avertizează că aceste măsuri ar putea avea efecte grave asupra calității educației și ar putea pune în pericol stabilitatea locurilor de muncă. În documentele transmise membrilor, sindicatele solicită abrogarea legii și amenință cu proteste în perioada premergătoare începerii școlii.