Polițiștii rutieri și cei din structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat o acțiune de amploare Alcohol & Drugs

Pe principalele artere rutiere ale județului, polițiștii au acționat cu aparate etilotest și drugtest, pentru identificarea șoferilor care se urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.

Testări alcooltest: peste 1.200

Testări drugtest: 55

Rezultate ale acțiunii

15 conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului.

11 aveau alcoolemii între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

4 aveau alcoolemii peste 0,40 mg/l alcool pur, dosare penale fiind întocmite conform legii.

4 șoferi testați cu drugtest au prezentat indicii privind consumul de substanțe psihoactive. Aceștia au fost conduși la unități medicale pentru prelevarea de mostre biologice, rezultatele confirmând prezența substanțelor interzise.

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, iar dreptul de a conduce autovehicule a fost suspendat.

La data de 7 martie 2026, în jurul orei 23:15, polițiștii rutieri au oprit pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Târgoviște, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani din comuna Dragomirești. Testarea cu aparatul drugtest a indicat prezența unor substanțe psihoactive, confirmată ulterior prin analize toxicologice, fiind luate măsurile legale.

Mesajul polițiștilor

*Nu vă urcați la volan dacă ați consumat alcool sau substanțe interzise!*

Polițiștii rutieri reamintesc că prevenția este singura modalitate sigură de a evita accidentele și de a proteja viața participanților la trafic.