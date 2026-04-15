Jandarmii dâmbovițeni au acționat pentru siguranța cetățenilor în perioada Sărbătorilor Pascale

În perioada 9 – 13 aprilie, aproximativ 200 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița au fost mobilizați zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, astfel încât Sărbătorile Pascale să se desfășoare în condiții de liniște și siguranță pentru cetățeni.

Pe lângă misiunile desfășurate în această perioadă, efectivele de jandarmi au asigurat și paza și protecția instituțională la peste 20 de obiective aflate în responsabilitate, contribuind la menținerea siguranței în județ.

Totodată, jandarmii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, atât independent, cât și în sistem integrat, fiind prezenți la principalele lăcașuri de cult unde s-au oficiat slujbe religioase, dar și la manifestări sportive. Potrivit autorităților, pe durata misiunilor nu au fost înregistrate abateri grave de la normele legale.

În total, au fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, constând în avertismente și amenzi, în valoare de 30.900 de lei. Dintre acestea, o situație semnificativă a vizat aplicarea a trei amenzi în valoare de 25.000 de lei unui operator economic din municipiul Târgoviște, pentru comercializarea de țigarete la bucată, inclusiv către un minor de 16 ani. De asemenea, a fost dispusă măsura complementară de suspendare a activității societății comerciale pentru o perioadă de 30 de zile.

În această perioadă, jandarmii montani din cadrul posturilor Peștera și Zănoaga au fost prezenți zilnic în Masivul Bucegi, unde au acționat pentru menținerea ordinii publice și pentru informarea turiștilor aflați pe traseele montane, contribuind la siguranța acestora în zona montană.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița transmit că vor continua să fie la datorie și reamintesc cetățenilor că pot solicita sprijinul jandarmilor ori de câte ori se află în situații de pericol sau sunt martori ai unor fapte antisociale.