Amendă de 100.000 lei pentru nereguli grave la un centru de colectare deșeuri din Moroeni

O acțiune de control desfășurată de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița, la solicitarea IPJ Dâmbovița – Poliția Orașului Fieni, a scos la iveală nereguli grave la un centru de colectare deșeuri din comuna Moroeni.

Controlul, desfășurat în data de 3 aprilie 2026, a vizat activitatea unei societăți care colecta și valorifica deșeuri nepericuloase. Comisarii de mediu au constatat că operatorul economic colecta DEEE-uri și vehicule scoase din uz (VSU) fără respectarea condițiilor stabilite în autorizația de mediu emisă de Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița.

Depozit ilegal descoperit în afara spațiului autorizat

În timpul verificărilor, inspectorii au identificat un depozit neautorizat format din:bureți și canapele auto

bare de protecție din plastic

rezervoare de combustibil

alte deșeuri provenite din dezmembrări auto

Toate aceste deșeuri erau generate chiar de societatea verificată, în urma activității de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.

Amendă de 100.000 lei și măsuri urgente

Pentru neconformitățile constatate, comisarii au aplicat:Amendă de 100.000 lei

Măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor

Notificarea autorității competente pentru suspendarea autorizației de mediu

Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița va fi notificată în vederea suspendării autorizației de mediu pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru verificat.

Autoritățile subliniază că astfel de controale vor continua, pentru a preveni poluarea și pentru a proteja mediul și sănătatea comunităților locale.