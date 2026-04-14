Amendă de 100.000 lei pentru nereguli grave la un centru de colectare deșeuri din Moroeni

O acțiune de control desfășurată de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița, la solicitarea IPJ Dâmbovița – Poliția Orașului Fieni, a scos la iveală nereguli grave la un centru de colectare deșeuri din comuna Moroeni.
Controlul, desfășurat în data de 3 aprilie 2026, a vizat activitatea unei societăți care colecta și valorifica deșeuri nepericuloase. Comisarii de mediu au constatat că operatorul economic colecta DEEE-uri și vehicule scoase din uz (VSU) fără respectarea condițiilor stabilite în autorizația de mediu emisă de Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița.
Depozit ilegal descoperit în afara spațiului autorizat
În timpul verificărilor, inspectorii au identificat un depozit neautorizat format din:bureți și canapele auto
bare de protecție din plastic
rezervoare de combustibil
alte deșeuri provenite din dezmembrări auto
Toate aceste deșeuri erau generate chiar de societatea verificată, în urma activității de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.
Amendă de 100.000 lei și măsuri urgente
Pentru neconformitățile constatate, comisarii au aplicat:Amendă de 100.000 lei
Măsuri obligatorii de remediere a deficiențelor
Notificarea autorității competente pentru suspendarea autorizației de mediu
Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița va fi notificată în vederea suspendării autorizației de mediu pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru verificat.
Autoritățile subliniază că astfel de controale vor continua, pentru a preveni poluarea și pentru a proteja mediul și sănătatea comunităților locale.