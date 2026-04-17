Acțiune pentru siguranța elevilor în județul Dâmbovița la început de modul școlar 

Polițiștii Biroului de Siguranță Școlară, împreună cu jandarmii dâmbovițeni, au desfășurat o amplă acțiune în unitățile de învățământ din județul Dâmbovița, cu scopul creșterii gradului de siguranță școlară.

Activitățile au avut loc în intervalul orar 07:00–13:00, odată cu începerea unui nou modul de cursuri, și au inclus acțiuni informativ-preventive desfășurate în școli, la care au participat peste 1.600 de elevi.

De asemenea, au fost organizate instruiri pentru cadre didactice, reprezentanți ai unităților de învățământ, agenți de pază și agenți economici din proximitatea școlilor, în vederea consolidării măsurilor de siguranță.

În cadrul acțiunii, au fost verificate și 78 de autobuze școlare, iar conducătorii acestora au fost testați pentru consumul de alcool.

Autoritățile anunță că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, cu scopul menținerii unui climat de siguranță în mediul școlar.