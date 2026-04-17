DOSARE PENALE ÎNTOCMITE LA REGIMUL CIRCULAȚIEI

Polițiștii Biroului Rutier au depistat un bărbat, de 57 de ani, din municipiul Târgoviște, în timp ce ar fi condus un motociclu neînmatriculat în circulație, pe Calea București, din Târgoviște.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Totodată, în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Răcari au oprit pentru control, pe DN 1 A, în localitatea Cocani, un autoturism condus de un bărbat, de 58 de ani, din comuna Vlădeni.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că șoferul ar avea permisul de conducere retras.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, de către o persoană al cărei permis de conducere i-a fost retras.