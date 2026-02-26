Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Petrești au depistat două cazuri de transport ilegal de material lemnos, sancționate conform legii

Primul caz a fost înregistrat pe DJ 702 F, în comuna Răscăeți, unde un bărbat transporta cu o autoutilitară 1,8 mc de material lemnos fără proveniență legală.

Al doilea caz a avut loc  pe DN 61, în localitatea Greci, când un alt bărbat a fost surprins transportând cu autoutilitara 2,1 mc de material lemnos fără documente legale.

Ambii șoferi au fost sancționați contravențional conform prevederilor Legii 171/2010, care reglementează stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar materialul lemnos a fost confiscat.

Acțiunea evidențiază importanța controlului și prevenției în domeniul silvic, precum și angajamentul polițiștilor pentru protejarea patrimoniului forestier.

