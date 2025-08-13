Polițiștii dâmbovițeni intensifică controalele,  sute de sancțiuni și zeci de permise reținute în doar două zile

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic.

În cele două zile de intervenții, oamenii legii au răspuns operativ la 84 de evenimente, dintre care 55 au fost semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Pe parcursul misiunilor, au fost legitimate peste 600 de persoane și verificate mai mult de 420 de autovehicule. Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 567 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 157.000 de lei, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică și altor acte normative.

În domeniul siguranței rutiere, au fost reținute 30 de permise de conducere și retrase 11 certificate de înmatriculare, pentru diverse abateri constatate în trafic.

Pe 10 august, între orele 12:00 și 15:00, polițiștii Biroului Rutier Târgoviște au organizat o acțiune punctuală pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză. În cadrul acestei acțiuni, au fost aplicate 138 de sancțiuni contravenționale, dintre care 81 pentru depășirea vitezei legale, iar 3 permise de conducere au fost reținute.

Aceste măsuri fac parte dintr-un efort constant al polițiștilor dâmbovițeni de a asigura un climat de ordine și siguranță în județ, în beneficiul cetățenilor.