Polițiștii dâmbovițeni continuă lupta împotriva tăierilor ilegale de lemn

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au desfășurat o acțiune de amploare pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic.

Acțiunea a vizat proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, precum și respectarea regimului spațiilor de depozitare și a instalațiilor de prelucrare a lemnului. De asemenea, au fost verificate și materialele lemnoase destinate consumului propriu al proprietarilor.

În cadrul controalelor, polițiștii au:verificat 5 societăți comerciale, legitimat peste 140 de persoane, controlat 105 autovehicule

Rezultatele acțiunii au fost semnificative: 47 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de peste 27.000 de lei, și 47,4 mc de material lemnos confiscat, estimat la aproximativ 10.000 de lei.

Polițiștii dâmbovițeni subliniază că astfel de acțiuni vor continua, cu scopul de a proteja pădurile județului și de a descuraja orice activitate ilegală în domeniul silviculturii.