PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița,  împreună cu  procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, trei persoane cercetate ar fi procurat, în mod repetat, prin intermediul unor aplicații online, diferite cantități de semințe de canabis, în scopul inițierii și dezvoltării unor culturi de canabis, destinate comercializării.  

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dâmbovița.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

