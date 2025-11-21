Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Parohiile din Protoieria Titu, gest de solidaritate pentru  Centrul „Stejarul” din Mereni

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Joi, 20 noiembrie 2025, parohiile ColacuGherganiGhimpațiRăcari IRăcari II și Stănești, din cadrul Protoieriei Titu, au oferit un exemplu concret de solidaritate creștină, donând produse igienico-sanitare Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Stejarul” din localitatea Mereni.

Prin acest gest, comunitățile parohiale și-au exprimat dorința de a fi aproape de cei aflați în nevoie, reafirmând faptul că filantropia, grija față de semeni și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile sunt valori fundamentale ale vieții creștine.

Acțiunea face parte din programul social-filantropic inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, program prin care sunt sprijinite în mod constant instituțiile de ocrotire și centrele sociale din întreaga eparhie. Astfel, este cultivat spiritul de comuniune, responsabilitate și solidaritate în rândul credincioșilor.

Demersul parohiilor din Protoieria Titu demonstrează că, prin colaborare și implicare comunitară, se poate oferi alinare și ajutor real celor care au nevoie de sprijin și atenție.

Articolul precedent
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu”: evenimente dedicate memoriei culturale și identității dâmbovițene
Articolul următor
CSM Flacăra Moreni joacă acasă în etapa a 14-a din Liga 3. Suporterii, așteptați pe stadion pentru duelul cu ACS Voința 2024 Crevedia
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Polițiștii din Găești au confiscat 270 kg de pește 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au depistat pe DN 7...

Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Detașamentul de Pompieri Târgoviște a avut plăcerea să primească...

Alertă de securitate: Vulnerabilități critice în Google Chrome și alte browsere Chromium

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
DNSC avertizează utilizatorii cu privire la mai multe vulnerabilități critice care afectează Google...

CSU Târgoviște câștigă la București și rămâne lider în Liga 1 de baschet masculin

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSU Târgoviște continuă seria excelentă din Liga 1 de...

News

Preșcolarii de la Grădinița nr. 13 au vizitat Detașamentul de Pompieri Târgoviște în cadrul programului „Școala altfel”

Social 0
Detașamentul de Pompieri Târgoviște a avut plăcerea să primească...

Alertă de securitate: Vulnerabilități critice în Google Chrome și alte browsere Chromium

Social 0
DNSC avertizează utilizatorii cu privire la mai multe vulnerabilități critice care afectează Google...

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

© 2023 Ziarul Dâmbovița