Parohiile din Protoieria Titu, gest de solidaritate pentru  Centrul „Stejarul” din Mereni

Joi, 20 noiembrie 2025, parohiile Colacu, Ghergani, Ghimpați, Răcari I, Răcari II și Stănești, din cadrul Protoieriei Titu, au oferit un exemplu concret de solidaritate creștină, donând produse igienico-sanitare Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Stejarul” din localitatea Mereni.

Prin acest gest, comunitățile parohiale și-au exprimat dorința de a fi aproape de cei aflați în nevoie, reafirmând faptul că filantropia, grija față de semeni și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile sunt valori fundamentale ale vieții creștine.

Acțiunea face parte din programul social-filantropic inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, program prin care sunt sprijinite în mod constant instituțiile de ocrotire și centrele sociale din întreaga eparhie. Astfel, este cultivat spiritul de comuniune, responsabilitate și solidaritate în rândul credincioșilor.

Demersul parohiilor din Protoieria Titu demonstrează că, prin colaborare și implicare comunitară, se poate oferi alinare și ajutor real celor care au nevoie de sprijin și atenție.