Mort de beat la volan 

1 0

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, un bărbat de 47 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Acesta este bănuit că, la data de 29 octombrie a.c., în localitatea Sălcuța, în timp ce conducea un tractor, deși se afla sub influența alcoolului, ar fi efectuat manevra de mers către înapoi și ar fi acroșat un autoturism oprit regulamentar.

În urma testării cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bănuitul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru dispunerea unei măsuri preventive.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor procedurale prevăzute de lege.