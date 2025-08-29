Ministrul Energiei cere verificarea urgentă a modului de aplicare a TVA la facturile de electricitate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) să întocmească de urgență un raport privind modalitățile de facturare practicate de furnizorii de energie electrică.

Solicitarea are la bază modificările recente ale regimului de TVA, intrate în vigoare la 1 august 2025, când cota standard a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse au fost reorganizate. Analiza va viza modul în care furnizorii au aplicat TVA pentru facturile aferente consumului din iulie 2025, emise în august, precum și pentru facturile estimate sau regularizările care acoperă perioade anterioare.

Ministrul a cerut ca raportul ANRE să includă constatări principale, practicile dominante, eventualele deviații și recomandări de remediere, dacă este cazul. Totodată, autoritatea va colabora cu Ministerul Finanțelor, ANAF și ANPC pentru asigurarea aplicării unitare a normativelor fiscale și informarea corectă a consumatorilor.

Inițiativa urmărește să sporească transparența în facturarea energiei electrice și să protejeze atât interesele consumatorilor, cât și respectarea cadrului fiscal și normativ.