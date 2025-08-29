Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Ministrul Energiei cere verificarea urgentă a modului de aplicare a TVA la facturile de electricitate

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) să întocmească de urgență un raport privind modalitățile de facturare practicate de furnizorii de energie electrică.

Solicitarea are la bază modificările recente ale regimului de TVA, intrate în vigoare la 1 august 2025, când cota standard a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse au fost reorganizate. Analiza va viza modul în care furnizorii au aplicat TVA pentru facturile aferente consumului din iulie 2025, emise în august, precum și pentru facturile estimate sau regularizările care acoperă perioade anterioare.

Ministrul a cerut ca raportul ANRE să includă constatări principale, practicile dominante, eventualele deviații și recomandări de remediere, dacă este cazul. Totodată, autoritatea va colabora cu Ministerul Finanțelor, ANAF și ANPC pentru asigurarea aplicării unitare a normativelor fiscale și informarea corectă a consumatorilor.

Inițiativa urmărește să sporească transparența în facturarea energiei electrice și să protejeze atât interesele consumatorilor, cât și respectarea cadrului fiscal și normativ.

Articolul precedent
Admitere de toamnă la Universitatea „Valahia” din Târgoviște – o nouă șansă pentru viitorii studenți
Articolul următor
Peste 2200 de persoane angajate în primele 7 luni din anul 2025, cu sprijinul AJOFM Dâmbovița
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O coliziune între două autoturisme a provocat  rănirea a...

Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat...

Dosare penale pentru încălcarea legislației rutiere pe drumurile din Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Două acțiuni rutiere ale polițiștilor din județ au dus...

Incendiu de vegetație uscată la Produlești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru...

News

Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

Social 0
O coliziune între două autoturisme a provocat  rănirea a...

Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști

Social 0
 Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat...

Incendiu de vegetație uscată la Produlești

Social 0
Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru...

© 2023 Ziarul Dâmbovița