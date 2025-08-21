Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Miliardele de ambalaje colectate , dovada că România poate fi mai curată!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

România a dovedit încă o dată că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Miliardele de ambalaje colectate în ultimii ani arată că tot mai mulți cetățeni aleg să returneze ambalajele și să recicleze responsabil, contribuind astfel la protejarea mediului și la un viitor mai verde.

Acțiunea de colectare și returnare a ambalajelor nu este doar un gest individual, ci un efort colectiv care reduce deșeurile, conserve resursele naturale și sprijină economia circulară. Prin fiecare sticlă, doză sau cutie returnată, fiecare cetățean pune umărul la o țară mai curată și mai sănătoasă.

Organizațiile de mediu și autoritățile încurajează continuarea acestei practici: returnează ambalajele, reciclează responsabil și fii parte din schimbarea pozitivă

Articolul precedent
Rezultate ceva mai bune în turismul dâmbovițean
Articolul următor
Clubul Seniorilor Dâmbovița,  o zi a memoriei și culturii românești la Sala Multimedia
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF AR VREA SĂ PLECE DIN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la formația sudaneză...

SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138...

DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, CONVOCAT LA NAȚIONALA MARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva...

AZI AFLĂM ȚINTARUL LIGII A III-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Până la startul unei noi ediții a Ligii 3,...

News

Moreni: Proiect de mobilitate urbană depus prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Social 0
Administrația publică morenară- primar Gabriel Purcaru, a inițiat și...

Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!

Social 0
La Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, din Târgoviște, lucrările avansează...

Arest preventiv pentru doi bărbați implicați într-un conflict violent la Gorgota 

Social 0
Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub...

© 2023 Ziarul Dâmbovița