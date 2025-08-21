Miliardele de ambalaje colectate , dovada că România poate fi mai curată!

România a dovedit încă o dată că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Miliardele de ambalaje colectate în ultimii ani arată că tot mai mulți cetățeni aleg să returneze ambalajele și să recicleze responsabil, contribuind astfel la protejarea mediului și la un viitor mai verde.

Acțiunea de colectare și returnare a ambalajelor nu este doar un gest individual, ci un efort colectiv care reduce deșeurile, conserve resursele naturale și sprijină economia circulară. Prin fiecare sticlă, doză sau cutie returnată, fiecare cetățean pune umărul la o țară mai curată și mai sănătoasă.

Organizațiile de mediu și autoritățile încurajează continuarea acestei practici: returnează ambalajele, reciclează responsabil și fii parte din schimbarea pozitivă!