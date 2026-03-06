Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Materie nouă pentru elevii de clasa a VII-a: Economie circulară și consum responsabil

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Elevii de clasa a VII-a ar putea studia în curând o disciplină opțională nouă, intitulată „Economie circulară și consum responsabil”, menită să îi ajute să înțeleagă mai bine modul în care utilizarea resurselor și comportamentul de consum influențează mediul și societatea.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin prin care se propune introducerea acestei programe școlare în oferta națională pentru învățământul gimnazial. Noua disciplină are o abordare integrată și practică, fiind gândită pentru a dezvolta în rândul elevilor comportamente responsabile față de mediul înconjurător.

Potrivit inițiatorilor, materia va contribui la dezvoltarea gândirii critice a elevilor, la înțelegerea principiilor economiei circulare și la formarea unor competențe esențiale pentru educația privind dezvoltarea durabilă. Prin exemple concrete și activități aplicate, elevii vor învăța despre utilizarea eficientă a resurselor, despre modele de producție și consum sustenabile, dar și despre impactul acestora asupra calității vieții.

Programa școlară a fost elaborată de Serviciul Dezvoltare Curriculum din cadrul Direcției Curriculum, Evaluări și Examene Naționale, în contextul implementării Strategiei naționale privind economia circulară. Procesul a beneficiat de sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, precum și de avizul favorabil al Comisiei Naționale de Specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Documentul se află în prezent în consultare publică, iar persoanele interesate pot transmite sugestii și observații înainte ca programa să fie aprobată oficial.

Prin introducerea acestei discipline, autoritățile își propun să formeze încă din școală generații mai responsabile față de mediul înconjurător și față de modul în care sunt utilizate resursele planetei. 

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

