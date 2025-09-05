ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna septembrie este ultima în care mai poate fi folosită aplicația Revisal. Începând cu 1 octombrie 2025, aceasta va fi înlocuită definitiv de platforma REGES Online, singurul instrument oficial pentru gestionarea contractelor de muncă.

Potrivit ITM Dâmbovița, doar 20% dintre angajatorii din județ (aproximativ 2.400) au efectuat deja transferul datelor și înrolarea în noul sistem. Ritmul este insuficient, iar instituția face apel la toți angajatorii să parcurgă procedura din timp, pentru a evita blocajele și suprasolicitările tehnice de la finalul lunii.

Ce avantaje aduce REGES Online

Administrarea digitală a tuturor contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora;

Raportare în timp real, cu actualizare automată a datelor;

Acces securizat prin semnătură electronică sau ROeID;

Funcționare direct în browser, fără instalare locală.

Sancțiuni pentru întârziere

Neînregistrarea în REGES Online atrage amenzi între 15.000 și 20.000 de lei, iar necompletarea corectă a elementelor contractelor active poate fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

ITM Dâmbovița reamintește că echipa sa oferă sprijin tehnic și consultanță, astfel încât angajatorii să facă trecerea la noul sistem cât mai simplu și rapid.