Instituții unite în lupta împotriva violenței domestice, acțiune informativ-preventivă în orașul Titu

Poliția Română continuă să pună prevenirea violenței domestice în centrul priorităților strategice pentru anul 2025. În acest context, astăzi, 17 noiembrie, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au organizat, în orașul Titu, o amplă activitate informativ-preventivă dedicată combaterii acestui fenomen cu impact major asupra comunității.

Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Dâmbovița și a reunit reprezentanți ai numeroaselor instituții și organizații implicate în protejarea victimelor și gestionarea situațiilor de risc.

Participanții au primit informații esențiale despre prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice și ale Legii nr. 26/2024, iar specialiștii au prezentat funcționalitățile aplicației Bright Sky, o platformă digitală modernă care pune la dispoziția victimelor resurse de sprijin, instrumente de evaluare și posibilitatea de a accesa rapid ajutor.

Un polițist din cadrul structurii de investigații criminale a prezentat brățara electronică de monitorizare a agresorilor, explicând modul de funcționare, beneficiile și rolul acestei măsuri în creșterea gradului de protecție oferit victimelor, precum și în prevenirea repetării faptelor de violență.

La întâlnire au participat Prefectul Județului Dâmbovița, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Târgoviștei, ai organizației „Salvați Copiii”, DGASPC Dâmbovița, Inspectoratului Școlar Județean, primari, viceprimari, asistenți sociali, directori de școli, profesori, preoți și polițiști. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Poliției Orașului Titu și Răcari, șefi de post și șefi ai secțiilor rurale.

Întâlnirea a pus accent pe necesitatea unei abordări integrate, bazate pe comunicare și cooperare între instituții, astfel încât intervențiile să fie eficiente, coordonate și rapide. Au fost prezentate procedurile de intervenție, responsabilitățile fiecărei structuri și importanța sprijinului acordat victimelor atât imediat după incident, cât și pe termen lung.

Evenimentul subliniază, încă o dată, importanța dialogului interinstituțional și a acțiunilor comune pentru consolidarea eforturilor de prevenire și combatere a violenței domestice în comunitățile din județul Dâmbovița.