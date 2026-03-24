Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița derulează la nivelul întregului județ o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței pietonilor

By: Roxana - Ionela Botea

În perioada 23–29 martie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița derulează la nivelul întregului județ o serie de acțiuni dedicate creșterii siguranței pietonilor. Acțiunile se concentrează pe respectarea normelor de circulație de către pietoni, prevenirea accidentelor rutiere și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

Obiectivele campaniei

Acțiunile desfășurate în cadrul Săptămânii Siguranței Pietonilor urmăresc:

Prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni;

Informarea și educarea pietonilor cu privire la riscurile generate de nerespectarea legislației rutiere;

Intensificarea prezenței polițiștilor rutieri în trafic și supravegherea zonelor cu risc ridicat;

Constatarea și sancționarea abaterilor săvârșite de pietoni sau de ceilalți participanți la trafic.

Activități complementare

Pe durata acestei săptămâni, polițiștii rutieri vor desfășura și campanii de informare și educație rutieră, prin care:

Vor fi distribuite materiale informative privind comportamentul preventiv în trafic;

Se vor organiza discuții și sesiuni de conștientizare pentru participanții la trafic;

Vor fi promovate reguli de circulație menite să reducă riscul de accidente.

Recomandări pentru participanții la trafic

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de circulație, adoptarea unei conduite preventive și atenția sporită la traversarea drumurilor publice, pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere.

„Siguranța pietonilor depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Respectarea regulilor în trafic nu este doar o obligație legală, ci și o dovadă de grijă față de viața noastră și a celorlalți.”

Roxana - Ionela Botea
