Infracțiuni rutiere constatate de polițiștii dâmbovițeni

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii dâmbovițeni au depistat două cazuri de conducere ilegală sau periculoasă pe drumurile publice.

Agenții Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit în localitatea Vișina un tânăr de 28 de ani, din județul Botoșani, care conducea un autoturism fără a deține permis pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul din dotare a indicat o concentrație de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis.

La scurt timp,polițiștii Biroului Rutier din Târgoviște au oprit pe strada Căpitan Stănică Ilie un bărbat de 46 de ani, din municipiu. Testarea acestuia a indicat o valoare de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost ulterior condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice necesare stabilirii gradului de îmbibație alcoolică. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Poliția Dâmbovița reamintește șoferilor că respectarea regulilor rutiere și consumul responsabil de alcool sunt esențiale pentru siguranța pe drumurile publice.

