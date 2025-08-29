Incendiu de vegetație uscată la Produlești

Detașamentul de Pompieri Titu a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Produlești.

La fața locului, pompierii au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru a limita extinderea focului. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați.

Intervenția a fost finalizată cu succes, incendiul fiind lichidat complet.

Pompierii recomandă populației atenție sporită în perioadele secetoase și evitarea arderilor necontrolate pentru a preveni astfel de situații.