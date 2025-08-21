Incendiu de vegetație uscată în comuna Niculești, sat Movila 

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în Niculești, sat Movila.
Inițial, Garda de Intervenție Cornești a acționat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.
Flăcările se manifestau pe o suprafață de aproximativ 1 hectar, în apropierea unei ferme, iar vegetația înaltă făcea ca incendiul să fie violent.
Forțele de intervenție au fost suplimentate cu două autospeciale suplimentare.S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului.
Recomandări
- Păstrează calmul și evită panica.
- Dacă incendiul se apropie de zona în care te afli, părăsește imediat locul și urmează traseele de evacuare.
- Nu intra niciodată în foc pentru a salva bunuri materiale.
Alertarea autorităților
- Sună 112 imediat și oferă informații precise: locația, dimensiunea incendiului, direcția de propagare și eventuale victime.
- Respectă indicațiile operatorului de la dispecerat.
Protecția locuinței și a bunurilor
- Îndepărtează materiale combustibile (lemne, paie, pet-uri) din curtea casei.
- Închide ferestrele și ușile pentru a limita pătrunderea fumului și a flăcărilor.
- Dacă ai posibilitatea, udă gardul și vegetația din jurul locuinței pentru a încetini răspândirea focului.
Protecția împotriva fumului
- Folosește o mască sau un șervețel umed pentru a-ți acoperi nasul și gura.
- Evită zonele cu fum dens și mișcă-te în direcția vântului pentru a nu fi prins de flăcări.
Colaborarea cu echipele de intervenție
- Nu te apropia de autospecialele de pompieri și lasă loc liber pentru intervenție.
- Urmează toate indicațiile pompierilor și jandarmilor.