Incendiu de vegetație uscată în comuna Niculești, sat Movila 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în Niculești, sat Movila.

 Inițial, Garda de Intervenție Cornești a acționat cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Flăcările se manifestau  pe o suprafață de aproximativ 1 hectar, în apropierea unei ferme, iar vegetația înaltă făcea  ca incendiul să fie violent

Forțele de intervenție au fost suplimentate cu două autospeciale suplimentare.S-a acționat  pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Recomandări 

  • Păstrează calmul și evită panica.
  • Dacă incendiul se apropie de zona în care te afli, părăsește imediat locul și urmează traseele de evacuare.
  • Nu intra niciodată în foc pentru a salva bunuri materiale.

 Alertarea autorităților

  • Sună 112 imediat și oferă informații precise: locația, dimensiunea incendiului, direcția de propagare și eventuale victime.
  • Respectă indicațiile operatorului de la dispecerat.

 Protecția locuinței și a bunurilor

  • Îndepărtează materiale combustibile (lemne, paie, pet-uri) din curtea casei.
  • Închide ferestrele și ușile pentru a limita pătrunderea fumului și a flăcărilor.
  • Dacă ai posibilitatea, udă gardul și vegetația din jurul locuinței pentru a încetini răspândirea focului.

Protecția împotriva fumului

  • Folosește o mască sau un șervețel umed pentru a-ți acoperi nasul și gura.
  • Evită zonele cu fum dens și mișcă-te în direcția vântului pentru a nu fi prins de flăcări.

Colaborarea cu echipele de intervenție

  • Nu te apropia de autospecialele de pompieri și lasă loc liber pentru intervenție.
  • Urmează toate indicațiile pompierilor și jandarmilor.
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

