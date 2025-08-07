Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Incendiu de vegetație pe 5 hectare la Ocnița, intervenție rapidă a pompierilor 

By: Roxana - Ionela Botea

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea Ocnița, județul Dâmbovița, afectând o suprafață extinsă de teren. Flăcările au cuprins aproximativ 5 hectare de vegetație uscată, lăstăriș și mărăciniș, punând în pericol zonele învecinate.

Intervenție promptă a pompierilor

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 15:55, iar la fața locului a fost mobilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni.

Pompierii intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât focul să nu se extindă către alte terenuri sau obiective aflate în apropiere.

Cauza probabilă, foc deschis în spații deschise

Deși cauza exactă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor, cel mai frecvent motiv în astfel de cazuri este utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, în condiții de temperaturi ridicate și vânt – o combinație extrem de periculoasă.

Avertisment pentru populație

ISU Dâmbovița reamintește cetățenilor că arderea vegetației uscate este strict interzisă, fără aviz din partea autorităților competente și fără măsuri de prevenire a extinderii focului. Incendiile de vegetație pot duce la pierderi materiale, pot pune în pericol viața umană, dar și pot solicita inutil resurse importante ale echipajelor de intervenție.

 În perioadele de caniculă și secetă, orice sursă de foc în aer liber trebuie evitată! Pentru siguranța tuturor, respectați regulile și anunțați imediat orice incendiu la 112.

