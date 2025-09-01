Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Bărbat cercetat pentru exploatare ilegală de resurse minerale, plasat sub control judiciar

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, au reținut, inițial, pentru 24 de ore un bărbat de 33 de ani, din comuna Poiana, cercetat pentru executarea de activități miniere fără permis sau licență.

Investigațiile au relevat că, începând cu 20 august 2025, acesta, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale specializate în extracția pietrișului, nisipului, argilei și caolinului, ar fi desfășurat activități miniere ilegale la o balastieră din comuna Sălcioara, cu scopul comercializării resurselor extrase. În urma primei verificări, comisia interinstituțională a dispus sistarea lucrărilor și retragerea utilajelor din zona excavată.

Cu toate acestea, la 28 august, comisia a constatat că societatea a continuat exploatarea ilegală, tot sub coordonarea bărbatului. La data de 30 august 2025, bărbatul a fost prezentat magistraților, care au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii continuă cercetările pentru administrarea întregului probatoriu, în cadrul dosarului penal întocmit pentru executarea de activități miniere fără permis sau licență.

Notă: Urmărirea penală reprezintă o etapă procedurală conform Codului de Procedură Penală, principiul prezumției de nevinovăție fiind garantat în toate situațiile.

