Avertisment de securitate, crește numărul atacurilor telefonice de tip „vishing”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unei metode tot mai utilizate de infractorii cibernetici – vishing-ul (voice phishing), o tehnică prin care atacatorii apelează victimele și se prezintă drept reprezentanți ai unor bănci, companii tehnice sau instituții publice.

Scopul acestor apeluri este de a determina persoana contactată să divulge informații confidențiale, să instaleze programe malițioase sau să efectueze tranzacții financiare sub presiunea unei urgențe inventate.

Recomandările experților pentru protejarea datelor personale:

  • Nu oferiți date sensibile prin telefon, indiferent de identitatea pretinsă a apelantului;
  • Verificați informațiile prin canalele oficiale înainte de a lua o decizie;
  • Fiți atenți la apelurile insistente sau care creează presiune emoțională;
  • Raportați imediat autorităților apelurile suspecte.

Specialiștii subliniază că ingineria socială nu se rezumă la e-mailuri și mesaje online – uneori, o voce aparent convingătoare poate fi suficientă pentru a compromite securitatea unei persoane.

„Informația oferită cu ușurință poate deveni o vulnerabilitate”, avertizează experții în securitate.

