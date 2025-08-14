Avertisment de securitate, crește numărul atacurilor telefonice de tip „vishing”

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unei metode tot mai utilizate de infractorii cibernetici – vishing-ul (voice phishing), o tehnică prin care atacatorii apelează victimele și se prezintă drept reprezentanți ai unor bănci, companii tehnice sau instituții publice.
Scopul acestor apeluri este de a determina persoana contactată să divulge informații confidențiale, să instaleze programe malițioase sau să efectueze tranzacții financiare sub presiunea unei urgențe inventate.
Recomandările experților pentru protejarea datelor personale:
- Nu oferiți date sensibile prin telefon, indiferent de identitatea pretinsă a apelantului;
- Verificați informațiile prin canalele oficiale înainte de a lua o decizie;
- Fiți atenți la apelurile insistente sau care creează presiune emoțională;
- Raportați imediat autorităților apelurile suspecte.
Specialiștii subliniază că ingineria socială nu se rezumă la e-mailuri și mesaje online – uneori, o voce aparent convingătoare poate fi suficientă pentru a compromite securitatea unei persoane.
„Informația oferită cu ușurință poate deveni o vulnerabilitate”, avertizează experții în securitate.