Autovehiculele „fantomă” de pe șoselele din Dâmbovița pot fi radiate automat din registrele oficiale

By: Roxana - Ionela Botea

O problemă veche a șoferilor și administrațiilor locale – vehiculele care nu mai circulă, dar rămân înmatriculate sau înregistrate fiscal – a primit o soluție legală prin O.U.G. nr. 84/2024, care modifică Codul Rutier. Astfel, proprietarii și autoritățile nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la ghișee pentru radieri, procedura putând fi efectuată automat în anumite condiții.

Conform noii reglementări (Art. 17 alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2002, modificată):

  • Vehiculele vândute, dar pentru care noul proprietar nu a transcris dreptul de proprietate, pot fi radiate după 9 luni de la notificare, dacă nu se efectuează transcrierea.
  • Vehiculele cu ITP expirat sau anulat timp de 3 ani pot fi radiate imediat, fără notificare.
  • Vehiculele de interes istoric, fără ITP valabil, pot fi radiate după 10 ani, cu mențiune specială în certificatul de înmatriculare.

Până la implementarea complet automată a procedurii, proprietarii interesați pot solicita radierea manual, prin completarea unei cereri tip, disponibilă gratuit la ghișeul SPCRPCIV Dâmbovița sau prin trimitere pe email la permise-inmatriculari-db@mai.gov.ro. Este necesară prezentarea actului de identitate în original.

Etapele principale ale procesului sunt următoarele:

  • În cazul netranscrierii proprietății, se trimite notificare proprietarului, iar dacă în 45 de zile nu se efectuează transcrierea, vehiculul este radiat.
  • Pentru lipsa ITP timp de 3 ani, radierea se face imediat, fără notificare.
  • Vehiculele istorice vor putea fi radiate după 20 mai 2028, respectând termenul legal.

Modelul de cerere este disponibil gratuit la ghișeul SPCRPCIV Dâmbovița și online, pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Dâmbovița.

Această măsură vine să crească siguranța rutieră, să elimine vehiculele abandonate de pe șosele și să simplifice procedurile birocratice pentru cetățeni.

