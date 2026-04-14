Atenție la incendiile de vegetație!

În această perioadă, condițiile de vreme uscată pot favoriza izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație, mărăciniș sau lăstăriș.

Recomandări importante:

nu aprindeți focul în zone deschise sau lângă terenuri cu vegetație uscată

nu aruncați țigări aprinse pe sol

evitați arderea resturilor vegetale

supravegheați orice sursă de foc până la stingerea completă

Incendiile de acest tip se pot extinde rapid și pot pune în pericol locuințe, păduri și vieți omenești.

În caz de urgență, sunați imediat la 112.