Atenție! Continuă tentativele de fraudă prin link-uri scurte vizând utilizatorii WhatsApp

Autoritățile atrag atenția asupra unui val de tentative de fraudă care folosesc link-uri scurte de tip wa.me sau bit.ly, vizând utilizatorii aplicației WhatsApp. Aceste linkuri redirecționează automat către conversații false și sunt folosite de atacatori pentru a obține date personale și financiare.

Cum funcționează escrocheria



Atacatorii pretind adesea că sunt un membru al familiei – tată, mamă sau altă rudă – care folosește un număr de telefon nou și se află într-o situație de urgență financiară. Sub pretextul unei crize, victima este convinsă să acceseze linkul sau să trimită bani rapid.

Riscurile reale

Linkul poate duce către site-uri de phishing, care fură date personale sau financiare.

Se poate deschide o clonă de WhatsApp Web menită să compromită contul.

Se pot descărca fișiere sau scripturi rău intenționate, care afectează dispozitivul sau contul.

Sfaturi de siguranță

Nu accesați linkuri din surse necunoscute, chiar dacă mesajul pare personal.

Verificați informațiile direct cu persoana vizată, printr-un alt canal de comunicare.

Activați verificarea în doi pași (2FA) în WhatsApp.

Nu furnizați date personale, coduri de verificare sau informații bancare.

Verificați periodic în Setări > Dispozitive asociate pentru conectări suspecte.

Raportați numerele suspecte direct în aplicație.

Semnalați tentativele de fraudă către DNSC la 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.

Autoritățile recomandă prudență și vigilență: emoțiile și situațiile urgente pot fi exploatate pentru a compromite securitatea digitală.