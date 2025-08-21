Arest preventiv pentru doi bărbați implicați într-un conflict violent la Gorgota 

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați, de 16 și 35 de ani, ambii din comuna Răzvad.

Din cercetări a reieșit că, în seara de 15 august, în localitatea Gorgota, cei doi ar fi agresat fizic mai multe persoane în urma unui conflict spontan, provocând leziuni traumatice, și ar fi deteriorat bunuri (poartă și autoturism) înainte de a pătrunde fără drept într-un imobil. Victimele au necesitat îngrijiri medicale.

Pe 18 august, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au comis faptele.

Se reamintește că urmărirea penală nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.