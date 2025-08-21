Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Arest preventiv pentru doi bărbați implicați într-un conflict violent la Gorgota 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi bărbați, de 16 și 35 de ani, ambii din comuna Răzvad.

Din cercetări a reieșit că, în seara de 15 august, în localitatea Gorgota, cei doi ar fi agresat fizic mai multe persoane în urma unui conflict spontan, provocând leziuni traumatice, și ar fi deteriorat bunuri (poartă și autoturism) înainte de a pătrunde fără drept într-un imobil. Victimele au necesitat îngrijiri medicale.

Pe 18 august, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au comis faptele.
Se reamintește că urmărirea penală nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

Articolul precedent
Incendiu de vegetație uscată în comuna Niculești, sat Movila 
Articolul următor
Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF AR VREA SĂ PLECE DIN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la formația sudaneză...

SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138...

DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, CONVOCAT LA NAȚIONALA MARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva...

AZI AFLĂM ȚINTARUL LIGII A III-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Până la startul unei noi ediții a Ligii 3,...

News

Moreni: Proiect de mobilitate urbană depus prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Social 0
Administrația publică morenară- primar Gabriel Purcaru, a inițiat și...

Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!

Social 0
La Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, din Târgoviște, lucrările avansează...

Incendiu de vegetație uscată în comuna Niculești, sat Movila 

Social 0
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu...

© 2023 Ziarul Dâmbovița