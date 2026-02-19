ANSVSA informează publicul că anumite loturi de stafide „Furnicuța”, sunt retrase de la vânzare ca măsură de precauție pentru siguranța consumatorilor

Denumire: Stafide „Furnicuța”

Origine: Uzbekistan

Ambalator: LUCSOR IMPEX SRL

Retailer: Lidl România

Loturi vizate: B115D126 și B120D126

Motivul rechemării este legat de analizele de autocontrol care au identificat reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, respectiv:Chlorpyrifos și Profenofos

Aceste substanțe sunt considerate periculoase pentru consum, iar retragerea produselor de pe piață este o măsură preventivă pentru protecția sănătății publice.

Nu consumați produsul din loturile menționate.

Returnați produsul la orice magazin Lidl din România.

Veți primi contravaloarea produsului, fără a fi necesar bonul fiscal.

Important: Aceste măsuri se aplică doar pentru loturile B115D126 și B120D126.

Recomandări suplimentare

Verificați cămara sau depozitele personale pentru loturile afectate.

Informați membrii familiei și prietenii care ar putea avea aceste produse acasă.

Nu consumați stafidele până la clarificarea completă a lotului.