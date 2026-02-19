Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ANSVSA informează publicul că anumite loturi de stafide „Furnicuța”, sunt retrase de la vânzare ca măsură de precauție pentru siguranța consumatorilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Denumire: Stafide „Furnicuța”

Origine: Uzbekistan

Ambalator: LUCSOR IMPEX SRL

Retailer: Lidl România

Loturi vizate: B115D126 și B120D126

 Motivul rechemării este legat de  analizele de autocontrol care  au identificat reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, respectiv:Chlorpyrifos și Profenofos

Aceste substanțe sunt considerate periculoase pentru consum, iar retragerea produselor de pe piață este o măsură preventivă pentru protecția sănătății publice.

Nu consumați produsul din loturile menționate.

Returnați produsul la orice magazin Lidl din România.

Veți primi contravaloarea produsului, fără a fi necesar bonul fiscal.

Important: Aceste măsuri se aplică doar pentru loturile B115D126 și B120D126.

 Recomandări suplimentare

Verificați cămara sau depozitele personale pentru loturile afectate.

Informați membrii familiei și prietenii care ar putea avea aceste produse acasă.

Nu consumați stafidele până la clarificarea completă a lotului.

Articolul precedent
ANUNȚ
Articolul următor
SITUAȚIA TRAFICULUI,nu sunt autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

Vine frigul în toată țara

Social 0
Chiar dacă joi și vineri vom constata temperaturi ușor...

Devine oficial: o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din...

Politică 0
 Proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele...

Cresc taxele la facultăţile din România

Învăţământ 0
Dincolo de alinierea la inflaţie, ceea ce înseamnă în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița