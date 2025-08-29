Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Alertă InfoCons: Motociclete Kawasaki de lux, risc major pentru siguranța consumatorilor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

InfoCons avertizează proprietarii de motociclete Kawasaki din gama de lux cu privire la un defect grav de fabricație.

Problema: Șuruburile de fixare ale carterului pot fi strânse excesiv, ceea ce poate cauza: distrugerea rulmentului principal al arborelui cotit, zgomote neobișnuite la funcționarea motorului, în cel mai grav caz, oprirea bruscă a motorului, cu risc de accidente grave 

 Motocicletele afectate nu respectă Regulamentul european privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele pe două și trei roți.

Sfaturi pentru consumatori: Solicitați verificarea tehnică imediată la service autorizat Kawasaki pentru a evita riscurile.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

