Admitere de toamnă la Universitatea „Valahia” din Târgoviște – o nouă șansă pentru viitorii studenți

Universitatea „Valahia” din Târgoviște oferă o nouă oportunitate celor care nu au reușit să se înscrie în sesiunea de vară: admiterea de septembrie 2025. Astfel, cei interesați își pot începe studiile la licență, masterat, doctorat sau programele de formare psihopedagogică.

Perioadele de înscriere

Licență: 2 – 14 septembrie (online)

2 – 14 septembrie (online) Masterat: până pe 17 septembrie (online)

până pe 17 septembrie (online) Doctorat: 2 – 8 septembrie (online)

2 – 8 septembrie (online) Conversie profesională: până pe 15 septembrie (online)

până pe 15 septembrie (online) Programe de formare psihopedagogică: 4 – 19 septembrie (la sediul DPPD)

Universitatea oferă astfel șansa de a studia în condiții moderne, cu laboratoare echipate și cadre didactice specializate, în domenii diverse, de la inginerie și științe exacte, până la științe sociale și formare pedagogică. Mai multe informații și înscrieri: admitere.valahia.ro

Această sesiune de admitere este o oportunitate ideală pentru toți cei care doresc să înceapă sau să continue o cursă de excelență academică, pregătindu-se pentru cariere de succes.