Accident rutier la Ungureni, trei persoane transportate la spital

By: Roxana - Ionela Botea

Ieri dimineață, în jurul orei 06:04, pompierii și echipajele medicale au fost solicitați să intervină la un eveniment rutier produs în localitatea Ungureni.

La fața locului, Detașamentul de Pompieri Târgoviște a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, iar Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița a trimis două echipaje medicale.

Două autoturisme au fost implicate în accident, iar trei persoane au fost rănite. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și ulterior au fost transportate la spital pentru evaluări suplimentare.

Echipajele de intervenție au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, evitând orice pericol suplimentar.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

