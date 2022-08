A  fost desfășurată acțiunea Speed, destinată impunerii respectării regimului legal de viteză

1 0

În cadrul acțiunii desfășurate, polițiștii rutieri au acționat în perioada 8 – 14 august 2022, cu echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotarea Poliției Române.În cadrul acțiunii, au fost controlate 37.979 de autovehicule și aplicate 21.113 sancțiuni contravenționale, pentru încălcarea regimului legal de viteză, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Totodată, au fost reținute 2.437 de permise de conducere pentru nerespectarea regimului legal de viteză, dintre care 2.169 pentru depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise și 268 pentru depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime legale admise.

În urma controlului făcut asupra unui autoturism, a fost găsit în cotiera centrală un ambalaj din staniol în care se aflau fragmente vegetale de culoare verde olive.Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul Drugtest indicând valori pozitive la Cannabis și Amphetamine.În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fapte prevăzute și pedepsite de art. 336 alin. (1) și (2) din Codul Penal și pentru nerespectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 143/2000.

Un alt conducător autoturismului a fost testat cu aparatul Drugtest, indicând valoare pozitivă la Amphetamine.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe.Conducătorul autoturismului a fost sancționat contravențional, fiindu-i aplicată și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru 120 de zile.În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta figurează în bazele de date ale Poliției Române cu permisul de conducere reținut pentru o altă abatere la regimul rutier.În cauză, se efectuează cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.