Zilele Cetății Târgoviște 2025 aduc magie pe ecran pentru cei mici: Filme gratuite la Cinema Independența

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 În perioada 5–7 septembrie, în cadrul Zilelor Cetății Târgoviște 2025, cei mai tineri dintre participanți sunt așteptați la Cinema Independența pentru a se bucura de proiecții speciale, cu acces gratuit.

 Micii cinefili vor putea păși într-o lume a poveștilor pline de culoare, aventuri fermecătoare și râsete molipsitoare, care vor transforma fiecare proiecție într-o experiență memorabilă.

Un cadou pentru copii și familii

Evenimentul este gândit ca o invitație la visare și prietenie, dar și ca un prilej pentru părinți și copii să petreacă împreună clipe de neuitat în atmosfera de sărbătoare a orașului.

Organizatorii îi încurajează pe părinți să-și aducă micuții la cinema și să se lase cuprinși de bucuria filmelor dedicate celor mici, într-un weekend de poveste.

