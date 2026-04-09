 Au înflorit cireșii japonezi de pe Bulevardul „Regele Ferdinand”din Târgoviște

Primarul municipiului, Daniel Cristian Stan, a anunțat că cireșii japonezi de pe Bulevardul „Regele Ferdinand” au început să înflorească, transformând zona într-un adevărat punct de atracție pentru locuitori și vizitatori.

Un colț de primăvară în inima orașului

În fiecare an, înflorirea cireșilor japonezi aduce un plus de culoare și optimism în municipiu. Petalele roz delicate creează un decor spectaculos, iar bulevardul devine unul dintre cele mai fotografiate locuri din oraș.

Locuitorii din Târgoviște au început deja să profite de vremea frumoasă pentru plimbări în aer liber, iar zona Bulevardului „Regele Ferdinand” s-a transformat într-un loc ideal pentru relaxare, fotografii și momente petrecute alături de familie și prieteni.

Investiții în spațiile verzi din Târgoviște

Plantarea cireșilor japonezi face parte din proiectele administrației locale de modernizare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiu. În ultimii ani, autoritățile locale au investit constant în amenajarea de parcuri, aliniamente stradale și zone de recreere, pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor.

Cireșii japonezi sunt apreciați nu doar pentru frumusețea lor, ci și pentru faptul că oferă un peisaj spectaculos într-o perioadă relativ scurtă, înflorirea acestora durând, de regulă, câteva zile până la două săptămâni, în funcție de condițiile meteo.

Un punct de atracție tot mai popular

În ultimii ani, înflorirea cireșilor japonezi a devenit un moment așteptat de târgovișteni, dar și de vizitatori din localitățile învecinate. Bulevardul „Regele Ferdinand” devine, astfel, o destinație perfectă pentru o plimbare de primăvară sau pentru realizarea unor fotografii deosebite.

Autoritățile îi încurajează pe cetățeni să se bucure de acest spectacol natural, dar și să protejeze spațiile verzi, pentru ca frumusețea acestora să poată fi admirată de toți.

Primăvara a sosit, iar cireșii japonezi înfloriți de pe Bulevardul „Regele Ferdinand” aduc un plus de culoare și optimism în municipiul Târgoviște, transformând orașul într-un loc și mai plăcut pentru locuitori și vizitatori deopotrivă.